Yaralı çocuklar Elazığ'da tedavi altına alındı

Bingöl'de bir kişinin eşi ve çocuğunu öldürdüğü olayda yaralanan 2 ve 7 yaşındaki iki kardeş, Elazığ'da iki farklı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan eski banka küme evlerinin bulunduğu bölgede yer alan tek katlı müstakil evde meydana gelmişti. 31 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ömer Dinler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Geçirdiği cinnet nedeniyle evde bulunan silahını alan Dinler, eşi Songül (25), çocukları Efekan (9), Muhammed Yusuf (7) ve Fatih'i (2) vurdu ardından da 155 Polis İmdat hattını arayarak teslim oldu. Sevk edilen ambulanslarla anne ve 3 çocuğu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen anne Songül ile çocuklardan Efekan hayatını kaybetti.

2 kardeş Elazığ'a sevk edildi

Olayda ağır yaralanan kardeşlerden 7 yaşındaki Muhammed Yusuf ile 2 yaşındaki Fatih, Karlıova'dan Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk nakil edildi.Hastanede yapılan müdahalelerin ardından durumları kritik olan çocuklar, ambulanslarla bu kez Elazığ'a sevk edildi. Medical Park Elazığ Hastanesi'nde tedavi altına alınan Muhammed Yusuf ameliyat edilerek yoğun bakım servisine kaldırıldı. 2 yaşındaki Fatih ise Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Her iki yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.