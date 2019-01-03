Yaralı kartal tedavi altına alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçede bir kişi yaralı kartal buldu. Bir süre evinde bakıp kartalı iyileştirmeye çalışan şahıs, hayvanın durumunun iyi olamaması üzerine ilçe tarım ve orman müdürlüğüne götürdü. Müdürlükte görevli veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şubesine gönderildi.

Tedavi altına alınan hayvanın iyileşmesinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.