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Yaralı kedi tedavi altına alındı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de yaralı olduğu fark edilen kedi, tedavi altına alındı.

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de yaralı olduğu fark edilen kedi, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesinde bir kedinin yaralı olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kedinin bulunduğu yere giden ekipler, kedinin bir köpek saldırısına uğradığını ve arka ayaklarında yaralar olduğunu fark etti. Kediyi koruma altına alan ekipler, daha sonra veterinere götürdü. Veterinerde tedavisine başlanan kedinin koruma altına alınacağı aktarıldı.

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