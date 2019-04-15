Yaya Geçitlerinde ‘Önce Yaya' görseli

Bingöl Belediyesi, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, sokaklarda ‘önce yaya' görselleri çizmeye başladı.

Bingöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde yaya geçidi çizgilerini ve uyarı sistemlerini elden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan ‘Önce yaya' projesi kapsamında yaya geçitlerinde ‘önce yaya' görselleri çiziyor. Çalışma kapsamında yayaların güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla şehir merkezinde 30 noktada yaya geçidi çizgileri yenilenerek ‘önce yaya' görselleri çiziliyor. Çalışma kapsamında Genç Caddesi ve Kültür Mahallesi'nde yaya çizgileri yenilendi. Yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde ‘önce yaya' görselleri çizildi. Çalışmayla birlikte sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak, Bugün itibariyle start verilen çalışmalar, hava muhalefeti göz önünde bulundurularak en kısa sürede tamamlanacaktır” denildi.