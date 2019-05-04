Yayaya çarpmamak için refüje çıktı, o anlar kamerada

Bingöl'de bir halk otobüsü, aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için refüje çıktı. Kaza anları aracın kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Bingöl-Muş Karayolu Saray Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vehbi Koç idaresindeki 12 M 0008 plakalı özel halk otobüsüyle seyir halindeyken aniden yola bir yaşlı bir kadın çıktı. Frene basan sürücü Koç, kadına çarpmamak için direksiyonu çevirerek refüje çıktı. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yola çıkan kadın ise sürücünün dikkati sayesinde ölümden kurtuldu.

O anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.