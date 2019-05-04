İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayaya çarpmamak için refüje çıktı, o anlar kamerada

Bingöl’de bir halk otobüsü, aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için refüje çıktı.

Bingöl'de bir halk otobüsü, aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için refüje çıktı. Kaza anları aracın kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Kaza, Bingöl-Muş Karayolu Saray Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vehbi Koç idaresindeki 12 M 0008 plakalı özel halk otobüsüyle seyir halindeyken aniden yola bir yaşlı bir kadın çıktı. Frene basan sürücü Koç, kadına çarpmamak için direksiyonu çevirerek refüje çıktı. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yola çıkan kadın ise sürücünün dikkati sayesinde ölümden kurtuldu.


O anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.