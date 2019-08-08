Yaz Kur'an Kursu öğrencileri bilgilerini tazeledi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarına giden öğrenciler arasında dini bilgileri yarışması etkinliği yapıldı.

İlçe Müftülüğü tarafından 2019 yılı Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklar arasında bilgi yarışması yapıldı. Kurslara 8 hafta boyunca devam eden öğrencilerin bilgi seviyesini ölçmek ve 'Dinimi Öğreniyorum' kitabını okumalarını teşviki amacıyla yapılan etkinlik iki kategoride gerçekleştirildi. Ulu Camiinde 75 öğrencinin katılırken, dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği aktarıldı.

İlçe Müftüsü Muharrem Dutar;" Gayemiz öğrencilerimizi bu tür etkinliklerle motive etmektir. Yaz Kur'an kurslarına ilgiyi artırmaktır. Bugün çok mutluyuz. Çünkü 8 hafta boyunca camilere devam eden ve dersleri ilgiyle takip eden öğrencilerimiz bilgilerini burada sınamak için heyecanla yarışmaktadır. Bu konuda emeği geçen tüm hocalarımıza ve yarışmamıza ilgi gösteren veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Dutar ayrıca dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini aktardı.