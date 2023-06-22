Yedisu Kaymakamı Başar, KÖYDES çalışmalarını inceledi

Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Ayanoğlu köyündeki KÖYDES çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Yedisu ilçesi Kaymakamı Furkan Başar, Yedisu Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.

2023 KÖYDES projesi çerçevesinde, Ayanoğlu köyünde çalışmaları devam eden 100 hane kapasiteli kanalizasyon alt yapısı ile Kültürevi çevresi ve köy içi bin 800 metrekare kilitli taş işi döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Başar, yetkililerden bilgi aldı.

Başar, ekiplere kolaylıklar dileyerek bölgedeki incelemelerini sürdürdü.