Yedisu Kaymakamı Başar YİBO'da öğrencilerle bir araya geldi

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, YİBO pansiyonunu ziyaret ederek burada kalan öğrenciler ile öğle yemeği yedi.

Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhtesim Tunç Yedisu Yatılı Bölge Orta Okulu (YİBO) pansiyonunu ziyaret etti. Ziyaretinde, pansiyonda öğrencilerle birlikte öğle yemeğini yiyen Kaymakam Başar, öğrencilerle sohbet edip sorularını dinledi. Öğrencilerden gelen talepleri dinleyen Kaymakam Başar, gençlere tavsiyelerde bulunurken, öğrencilerin talepleri konusunda da İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhtesim Tunç 'a gerekli talimatları verdi.

Kaymakam Başar ziyaret sonunda pansiyonda incelemelerde bulunarak çalışanlara teşekkür etti.