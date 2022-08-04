Yedisu Kaymakamı Kaya: “Keneye karşı bölgemize hem sülün hem keklik salınımı yapacağız”

Bingöl'ün Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, kene ile mücadeleyi daha etkin bir şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ile görüşmemiz sonucu bölgemize hem sülün hem keklik salınımı yapacağız" dedi.

Yedisu ilçesinde son günlerde artan kene vakaları sonrasında halkı bilgilendirme faaliyetlerine de hız verildi. Kene vakalarına karşı vatandaşlarda duyarlılığı artırmak adına Kabaoluk köyü Kürdan Mahallesi'ndeki taziye evinde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Vekili Zeki Sünme, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş, ilçe hekimi Dr. Oğuzhan Türktan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Muhammed Ali Güneş, diğer kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe genelinde keneyi basite alma durumunun söz konusu olduğunu aktaran Kaymakam Kaya, "Bilinçlendirme faaliyetlerini ne kadar çok yaparsak bu vakaların olumsuz sonuçlarının sayısının azalacağı kanaatindeyiz. Bugün burada muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza doktorumuz tarafından eğitim verildi. Bundan sonra da kene ile mücadeleyi daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Bu çerçevede ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ile görüşmemiz sonucu bölgemize hem sülün hem keklik salınımı yapacağız. Bunun yanında da MAK kararlarına alınması için bölgemizde avın yasaklanması için teklifte bulunduk” dedi.