Yedisu'da 13 aileye, 136 bin lira barınma desteği

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 13 aileye ev onarımı için 136 bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu'nun başlattığı projede ihtiyaç sahibi iki ailenin evi, 13 ihtiyaç sahibi ailenin de evinin tadilat, onarımı için 136 bin TL destek sağlandı.

Yapılan destekle ilgili bilgi veren Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, “Bu durumda olan aileler, öncelikle kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince yerinde tespit edildikten sonra Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından şartları uyanlar için alınan 'yeniden ev yapımı' veya 'ev onarımı' kararları doğrultusunda ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan konut ihtiyacının karşılanması planlandı. Yaşadıkları mekanları şartlara uygun güzelleştirme ve daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla hazırlanmış bir projedir” dedi.