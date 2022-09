Yedisu'da 431 öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla merkez ve köylerinde eğitim gören tüm öğrencilere, kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kaynak kitap dağıtıldı.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhtesim Tunç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Döner ile birlikte Yedisu Merkez İlkokulu, Döşengi İlkokulu, Kürdan İlkokulu, YİBO ve Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek toplamda 431 öğrenciye hediyeler dağıttı.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Kaymakam Furkan Başar, her zaman öğrencilerin ihtiyaçlarını giderecek yönde çalışmalar sürdürüldüğünü, küçük de olsa bir katkıda bulunmak amacıyla içerisinde kırtasiye malzemeleriyle beraber yardımcı kaynak kitap verdiklerini söyledi. Kaymakam Başar, "Öğrencilerin gönüllerini almak, ders çalışma isteklerini artırmak ve her zaman onların yanında olduğumuzu hatırlatmak amacıyla öğrencilerimize çeşitli hediyeler dağıttık. Öğrencilerimizin daha iyi şartlar altında başarılı olmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tek isteğimiz, onların başarılı olmalarıdır” dedi.