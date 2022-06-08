Yedisu'da yıl sonu sergisi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Yedisu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde yıl sonu sergisi açtı.

Program, folklor ekibinin gösterisi ile karşılanan protokolün yerini almasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve protokol tarafından serginin açılış kurdelesi kesilirken, sonrasında stantlar tek tek gezilerek el emeği göz nuru ürünler tek tek incelendi.

Ürünler hakkında öğretmenler ve kursiyerlerden bilgiler alan İl Müdürü Yücel, stantlarda fotoğraf da çektirdi. Büyük emekler sonucunda yapılan ve sergilenen ürünlerin ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladığına dikkat çeken Yücel, "Katılımın her geçen gün arttığı kurslarımız vatandaşlarımıza birçok el becerisi kazandırmanın yanında ev ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca çeşitli spor ve sanat dalları ile müzik aletleri kullanma ve folklor dahil olmak üzere verilen kurslarımızla öğrencilerimizin ve gençlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi, ruhsal ve bedensel gelişimlerine nitelikli ve akademik boyutta katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kursların düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda idareci arkadaşlarımın yanında, okullarımızdan ve diğer kurumlarımızdan temin ettiğimiz usta öğreticilerimizle beraber istediğimiz başarıyı yakalamış bulunmaktayız. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.