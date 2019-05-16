Yeni kimlik için, yaşlı ve engellilere evde hizmet

Bingöl'ün Genç ilçesinde yeni kimlik kartı çıkartmak isteyen yaşlı ve engellilerin işlemleri evde yapılmaya başlandı.

Genç İlçe Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik kartı çıkartmak isteyip kuruma gelmekte zorlanan yaşlı ve engellilerin işlemlerinin evlerinde yapılması için gezici kayıt terminali uygulamasını başlattı. Bu kapsamda başvuruda bulunan 79 yaşındaki Ali Sayın'ın evine giden nüfus memurları, bilgisayar, yazıcı, biyometrik veri okuyucuyu ve parmak izi cihazıyla işlemleri kısa sürede tamamladı. İşlemlerinin tamamlanması sonrası yeni basılacak kimliğin kargo ile Sayın'a teslim edileceği belirtildi.

Uygulama hakkında bilgi veren İlçe Müdürü Dolunay Kürü ise, “İlçemizde hayata geçirilen gezici kayıt terminali uygulaması ile engelli ve ileri derecede yaşlı ya da yürümesinde sakınca olup kurumumuza gelemeyen vatandaşlarımızın hanelerine bilgisayar, yazıcı ve biyometrik veri okuyucuyu ve parmak izi içeren donanımımızla gidip yeni kimlik kartı için başvurularını alıyoruz. Başvurusunu aldığımız vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları Ankara'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzce basılıp, PTT aracılığıyla hastalarımızın hanelerine teslim ediliyor"dedi.