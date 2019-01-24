Yerli ve yabancı fotoğraf tutkunları, Karlıova'yı tercih etti

Bingöl'de 1. Kış Fotomaratonu Fotoğraf Yarışması kapsamında kente gelen bir çok fotoğraf tutkunu özellikle kar yağışının en çok etkili olduğu Karlıova ilçesini tercih etti. İlçede Türkiye genelinden ve İran'dan gelen fotoğraf tutkunları, dereceye girmek için fotoğraf çekimlerine başladı.

Bingöl Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, BİFSAK Bingöl Fotoğrafçılar ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği ile Bingöl 1.kış Fotosafari fotoğraf yarışması düzendi. Bugün başlayan yarışma kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen fotoğraf tutkunları 4 gün sürecek olacak yarışma kapsamında çekimler için belirledikleri yerlere gitti. Özellikle yer yer kar kalınlığının 2 metre olduğu Karlıova ilçesini ise bir çok fotoğraf tutkunu tercih etti. İstanbul, Van, Malatya, Ankara gibi bir çok şehir ile İran'dan gelen fotoğrafçılar ilçede karla ilgili fotoğraf çekimleri yaptı. Kar nedeniyle yolu kapalı bulunan köylere de gitmeyi deneyeceklerini belirten fotoğrafçılar, kışın tam anlamıyla yaşandığı ilçeyi beğendiklerini belirtti.

İlk gün Bingöl'ün Karlıova ilçesini tercih ettiklerini ifade fotoğraf tutkunları, insanlarının sıcak kanlı ve güler yüzlü olduğunu aktardı.

İran'dan gelerek yarışmaya katılan fotoğraf tutkunları da, yapılacak yarışmada toplanan fotoğraflarla bir kitap oluşturulacağını ve kenti turizm açısından tanıtma amaçlı olacağını kaydetti.

10 bin TL ile 500 TL arasında 48 ödülün verileceği yarışma kapsamaya yurt içi ve yurt dışından 350 kişinin kayıt yaptırdığı, katılımcı sayısının 500-600 arasında olmasının beklendiği bildirildi.