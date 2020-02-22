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Yoldan çıkan tır 4 metreden aşağı düştü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoldan çıkan tır, yolun 4 metre aşağısına düştü, sürücü yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoldan çıkan tır, yolun 4 metre aşağısına düştü, sürücü yaralandı.


Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Dörtyolu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametinden Bingöl'e seyir halinde olan E.V. idaresindeki 13 AZ 225 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre aşağı düştü. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, kazada yüklü malzemeler ise çevreye saçıldı.Sürücü yoldan geçip kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.


Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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