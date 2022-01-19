Yollarda mahsur kalanlara kumanya desteği verildi

Dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Genç-Diyarbakır, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş karayolları da ulaşıma kapandı. Gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarının devam ettiği kara yollarında mahsur kalanların imdadına da AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti. Ekipler tarafından dün geceden beri yollarda mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba, helva, ekmek, su ve diğer ihtiyaçları olan gıda malzemeleri dağıtıldı. Vatandaşlar AFAD ve Kızılay ekiplerine yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederken yol açma çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği öğrenildi.