Yolları kapalı olan Bingöl'de hastalara UMKE ulaştı

Bingöl'de 1 metreyi geçen kar nedeniyle yolları kapanan köylerde rahatsızlanan 4 kişi, UMKE tarafından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'ün Solhan ve Karlıova ilçesinde kapalı olan köy yolları nedeniyle hastalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ulaşıyor.

İlk olarak Karlıova ilçesi Karlıca köyünde ikamet eden ve yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, UMKE ekiplerince kurtarıldı. Kalp ve solunum sıkıntısı çeken Fatime Kaçar, 112 ve UMKE ekiplerince yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulans ile kurtarılarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Köy sakinleri ise, “Fatime teyzemiz 3 gün önce baypas ameliyatı oldu ancak tekrar rahatsızlandı. Hava şartları uygun olmadığı için mahsur kaldı. Allah sizlere ve devletimize zeval vermesin. Gece gündüz demeden çaba harcıyorsunuz. Dağ, mezra demeden çalışıyorsunuz, Allah yardımcınız olsun” dedi.

Yine Karlıova ilçesi Yiğitler köyünde mahsur kalan ve 1 aylık hamile olan Çimen Altaş sancılandı. Ailesinin durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirmesinin ardından UMKE bölgeye hareket etti. Paletli ambulans ile köye ulaşan ekipler, Altaş'ı alarak hastaneye yetiştirdi. Aynı köyde 56 yaşındaki Ahmet Asyılı da fenalaştı, ekipler paletli ambulansla ona da ulaşıp belirli bir noktaya getirip ambulansa teslim ederek, hastaneye gitmesini sağladı.

Yaşlı adam için ekipler yaya olarak yola devam etti

Solhan ilçesine bağlı bir mezrada 82 yaşındaki Tekin Toplu rahatsızlandı. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Belirli bir noktaya kadar paletli ambulansla giden ekipler, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulması nedeniyle yola yürüyerek devam etti. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu hastaya ulaşıldı. Köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla yaşlı hasta paletli ambulansa kadar taşındı. 82 yaşındaki hasta ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.