İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolu kapalı köye jandarma helikopterle gitti vatandaşı dinledi

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı personeli, kar nedeniyle yolu kapanan köye helikopterle giderek hem vatandaşları dinledi, hemde ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personeli, kar nedeniyle yolu kapanan köye helikopterle giderek hem vatandaşları dinledi, hemde ihtiyaç sahiplerine destek oldu.


Kentte, İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan köy ziyaretleri aralıksız olarak devam ediyor.Jandarma personeli, sağlık ekipleri eşliğinde bu kez kar nedeniyle yolu kapanan Yayladere İlçesi Çalıkağıl köyüne helikopterle gitti. Köyde evleri ziyaret eden jandarma ekipleri sohbet edip sıkıntıları dinlerken, sağlık ekibi de tarama yaptı. Jandarma personeli yanlarında getirdikleri yardım paketlerini ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri, ağır geçen kış mevsiminin zorluklarına rağmen köylerine gelerek kendilerini yalnız bırakmayan Mehmetçiğe teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.