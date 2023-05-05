YRP Başkanı Erbakan: ''Ülkemizin, 7'li masaya teslim edilmemesi için seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giriyoruz''

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'de partisinin düzenlediği seçim mitingine katıldı.

YRP Başkanı Erbakan, Bingöl'de miting düzenledi. Milletvekili adaylarının tanıtımının ardından konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakına yüklendi. Erbakan, “Hepinizin bildiği gibi Yeniden Refah Partisi olarak seçimler öncesinde stratejik bir karar aldık. Ülkemizin, milletin inancıyla, değerleriyle, tarihiyle kavgalı olan 7'li masaya teslim edilmemesi için, LGBT'ye destek olan 7'li masaya teslim edilememesi için, 5-6 yaşındaki çocuklara kuran öğretilmesine çağdışılık diyen 7'li masanın CHP'nin zihniyetine teslim edilmemesi için seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giriyoruz. Bingöllüler, Bingöl'ün imanlı evlatları, Zaza kardeşlerim, Kürt kardeşlerim, ‘LGBT Türk aile yapınasına zarar vermez, gayet normal bir şeydir' diyenlere Bingöl'den oy çıkar mı? ‘eşcinsel evlilikler normaldir, herkesin kendi tercihidir' diyenlere Bingöl'den oy çıkar mı? ‘LGBT'ye karşı olmak nefret suçudur, insanlık suçudur. Kimse LGBT'ye karşı duramaz' diyenlere Bingöl'den oy çıkar mı? ‘Ayasofya'yı iktidar olunca yeniden müze yapacağız' diyenlere Bingöl'den oy çıkar mı? Elbette ki çıkmayacak. İnşallah Bingöllüler 14 Mayısta gerekeni yapacak ve 14 Mayıs'ta sandıkta 7'li masaya gereken cevabı en güzel şekilde verecek inşallah. Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesine, laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan, 28 Şubat zihniyetinin devamı olan bu 7'li masaya Bingöllü kardeşlerim geçit vermeyecek inşallah. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine Bingöllüler müsaade etmeyecekler inşallah” dedi.

''70 senelik CHP'nin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz''

CHP iktidarının ekonomiyi kötüye götüreceğinin altını çizen Erbakan, “Diyorlar ki efendim ahlak, maneviyat, başörtüsü bunları anlatıyorsun ama ekonomik sıkıntılar var, işsizlik var, çiftçi, küçük esnaf sıkıntıda, enflasyon var 7'li masa söylüyor bunları. İyi bunları söylüyorsun da evet bunlar var ama bunları sen mi çözeceksin Allah aşkına. Siz bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarında ekonominin düzlüğe çıktığını hiç gördünüz mü hayatınızda, çıkmaz. CHP zihniyeti demek devalüasyon demektir, yokluk demektir, kıtlık demektir, ekonomik kriz demektir, fakirlik demektir. 70 senelik CHP'nin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomiyi düzeltmeleri asla ve asla mümkün değildir. Çok daha beter hale getirirler. Zaten sorduğun zaman ne diyor, ekonomiyi nasıl çözeceksin dediğin zaman, efendim İngiltere'den, Londra'dan borç getireceğim, bu borçla çözeceğim diyor. Biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen 300 milyar dolar daha borç getiriyorsun. Bu borcun faizi geri ödemesi zamla, vergiyle milletin sırtına yüklenecek. Eski ekonomiden sorumlu olan zat ne diyor, düşük faizle çok hızlı bir şekilde bol miktarda kredi alacağım, borç alacağım böylece ekonomiyi idare edeceğim diyor. Borç ve faizden başka bir şey söyledikleri var mı Allah aşkına. Bunlar ekonomiyi falan düzeltemez. 84-99 arasında Türkiye'de bütün belediyeleri SHP aldı. Sol zihniyet, 84'ten 99'a kadar bu belediyeleri boğazına kadar borca batırdı. Çalışanın maaşını ödeyemeyecek hale getirdi. Çöp, çamur, çukura batırdı. 99'da bu millet koşa koşa belediyeleri refah partisine teslim etti CHP, SHP zihniyetinden kurtulabilmek için. Şimdi daha önce denediğimiz bu zihniyetin ekonomiyi düzelteceğini düşünmek çok büyük saflık olur kıymetli kardeşlerim'' diye konuştu.