Yüzenadalar, iftarcıları ağırlıyor

Bingöl'de turizm açısından önemli bir yer teşkil eden yüzen adalar Ramazan ayı nedeniyle gelen iftarcıları ağırlıyor.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal göl mezrasındaki yüzen adalar, havaların ısınmasıyla birlikte Ramazan ayında bölge sakinlerini ağırlamaya başladı. İftar saatine yakın bölgeye gelenler hem serinlikte zaman geçiriyor, hemde yüzen adaların güzelliğini izliyor. İftar açmak için ailelerin ve arkadaş gruplarının tercih ettiği yüzen adalar, toplu yemeklerde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölgeye iftara gelenler, yüzen adaların yeterince tanıtılmadığı için ziyaretçilerinin genelde yerli turistler ve bölge halkından oluştuğunu ifade etti.

İftar programı için özellikle yüzen adaları tercih ettiklerini ve tanıtıma katkı sunmak istediklerini dile getiren Solhan ilçesinden Abdullah Bildik: “Aslında Yüzenadanın önemini vurgulamak için buradayız. Sadece yerli turistler buraya geliyorlar. Yüzenadanın yeterince tanıtılmadığını düşünüyoruz. Biz bu vesile ile, tanıtıma bir katkı olsun diye buradayız, misafirlerimizi buraya getirdik. Bazı bölgelerden buraya gelen yerli turistler var ama yeterince tanıtılmadığı için, ülkemizin her tarafından buraya gelen insanlarımız olmadığı için bir vesile ile onları da buraya davet etmiş oluyoruz. Yüzenadanın daha çok tanıtılması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah bizlerde böyle bir katkı sunmuş olduk. İftar programımızı Yüzenadada tertip etmiş olduk"dedi.

Yüzenadalara herkesi davet eden Bildik, bölgenin tanıtımının yapılmasını ve farklı çevrelerinde programlar tertip ederek yüzenadanın tanıtılmasına katkı sunmasını beklediklerini aktardı.