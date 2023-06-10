Zazaca masallar, müzik eşliğinde anlatıldı

Bingöl'de Mevlana Kız Anadolu Lisesi öğrencileri tarafında okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, müzik eşliğinde asırlık Zazaca masallar anlatıldı. İkinci kez düzenlenen etkinliğe yaşlısından gencine çok sayıda vatandaş katılarak unutulmaz anlar yaşadı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2009 yılında yayımladığı raporunda, "Yok olma tehlikesi altında olan diller" grubunda yer alan Zazaca, "Yaşayan Diller ve Lehçeler" kapsamına alınmıştı. Dilin yaşatılmasına katkı sunmak isteyen Mevlana Kız Anadolu Lisesinde 12. sınıfta okuyan Gülcan Taş, Fatma Salbaş, Melike Yöndeş, Zeynep Çağlayan, Ayşe Özdemir ve Hüda Demir, edebiyat öğretmenleri Songül Arıkız'ın öncülüğünde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için "Zazaca masallar" konulu proje hazırladı. Zazaca masallara ilişkin tarihi belgelere ulaşan öğrenciler, bu masallardan kentte en iyi bilinen "Mesle Pepuk/Keku" adlı masalı hazırlanan özel dekorla ve giydikleri yöresel giysilerle enstrüman eşliğinde anlattı. Mevlana Kız Anadolu Lisesi bahçesinde akşam saatlerinde Şewe Meslo (Mesele Gecesi) etkinliği düzenledi. Öğrenciler, edebiyat öğretmeni Arıkız'ın da desteğiyle üniversite tarafından kendilerine verilen dokümanlardan ve kentte yaşayan ileri yaştaki vatandaşları dinleyerek kaleme aldıkları masallarla, Zazaca masal sayısını arttırdı. Yöresel giysili kız öğrenciler okulun bahçesinde bir araya geldikleri vatandaşları erbane, darbuka ve def eşliğinde anlattıkları masallarla buluşturdu. Masal anlatımına okulun müzik öğretmeni de çaldığı ney ile eşlik etti. Büyük ilgi gören, 7'den 77'ye her yaştan vatandaşı buluşturan etkinlikte katılımcılar anlatılan masallarla kimi zaman hüzünlendi.

2022 yılında ilki düzenlenen etkinliğin ikincisi de istek ve talepler üzerine düzenlendi. Edebiyat öğretmeni Songül Arıkız, ''Mevlana Kız Anadolu Lisesi olarak geçen yıl TÜBİTAK yarışmalarına bir proje hazırlamamız gerekti. Biz de insanların seveceği bir Zazaca masal çalışması yaptık. Pepuk kuşu masalının Zazaca videosunu yaptık. Bu video hem Bingöl'de, hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız tarafından çok büyük beğeni ile karşılandı. Bu beğeni bizimde hoşumuza gitti ve bu alanda bir ihtiyaç olduğunu düşünerek bu işi büyütmek istedik. Bu yıl ikincisi olarak Zazaca masal şenliğimizi düzenledik. Katılımı ve coşkuyu görüyorsunuz” dedi.

Öğrencilerden Gülcan Taş ise projeye geçen sene başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

''Geçen sene masal gecesinin ilkini yapmıştık. Bu sene devamı gelsin istedik ve inşallah devam da ettireceğiz. Çok memnun kaldık, vatandaşlarda memnun kaldı. Bir hasret vardı Zazaca türkülerimizle, şarkılarımızla, masallarımızla hasreti dindirdik diye düşünüyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Masal ve Zazaca türkü dinletilerinin ardından çalan müzikler eşliğinde programa katılan vatandaşlar halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.