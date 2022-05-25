‘1. Bitlis Kitap Fuarı' kapılarını okuyuculara açtı

Bitlis Kitap Fuarı açıldı.

Bitlis merkezde bulunan Taş Mahallesi Gök Meydan'da düzenlenen 1. Bitlis Kitap Fuarı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından açıldı. 5 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak olan kitap fuarında; söyleşi, konserler, imza günleri ve çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.

Fuarın açılış konuşmasını yapan BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, vakfın Bitlis ve diğer illerdeki etkinlik ve hayır işlerinden bahsetti. Dalkıran'ın ardan bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis denilince 6 bin yıllık bir şehirden bahsedildiğini belirterek, “Benim sizlerden daha az bildiğim, sizlerin daha iyi bildiği zenginliklerimiz mevcut. Adeta bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Yüzlerce tescilli eserle aslında bir yıldız gibi parlıyoruz. Ama ne yazık ki hak ettiğimiz yerde değiliz. Hepinizin malumu olduğu üzere bir süredir bu kıymetli yapıları ortaya çıkarmak için gerek bakanlıklar nezdinde gerekse belediyemizle çok güzel faaliyetler yürütüyoruz. İnşallah çok kısa bir vadede bu güzellikleri ortaya koyarak Bitlis'i hak ettiği yere taşıyacağız. Tabi bir şehrin gelişmişliğini alt ve üst yapıyla kıymetlendirmek mümkün değil. Kendimizi kandırmış oluruz. Artık dünyada kabul gören bir gerçek var ki şehirlerin, ülkelerin ve devletlerin gelişmişliği sahip olduğu soysal ve kültürel faaliyetlerle de ölçülür. BETAV'ın yürütmüş olduğu bu faaliyeti ben bu manada çok kıymetli buluyorum. Evet biz şehir geliştireceğiz ve güzelleştireceğiz. Turizme, Türkiye'ye ve dünyaya açacağız. Elbette hak ettiği yere kavuşturacağız. Ama alt ve üst yapıyı bu tür sosyal faaliyetlerle taçlandıracağız” diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, BETAV'ın ve Başkanı Ahmet Eren'in hiçbir zaman kendilerini boş çevirmediğini ifade ederek, “Özellikle ben buradan BETAV'a, yönetimine ve çok kıymetli başkanı Ahmet Eren'e çok teşekkür ediyorum. Görevi devraldığımız günden bugüne kadar hangi etkinlikte, hangi konuda gittiysek kendisi bizi boş çevirmedi. Bitlis için yararlı olan ne varsa ellerini taşın altına koydular. Buraya gelirken çok yoğun bir ilginin olduğunu gördüm. İnşallah biz bundan dersimizi aldık. Bu tür etkinlikleri peyderpey yapacağız. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Gençlerimiz her şeye layık, biz onlar için gerekli bütün çalışmaları yapacağız. Bitlis eski Bitlis değil, Bitlis kabuğunu kırıyor. Bitlis güzel bir dönüşümle inşallah hak ettiği yeri alacak. Ben özellikle valime çok teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle vali nasip etsin. Çünkü biz, vali değil ağabey niyetinde görüyoruz. Valimiz Bitlisli oldu ve onun öncülüğünden çok güzel işler yapıyoruz” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise BETAV'ın Türkiye genelinde binlerce öğrenci okuttuğunun altını çizerek, “BETAV çok önemli bir organizasyona imza atıyor. Gerçekten Türkiye'de çok az örneğine rastlanan bir vakıf. Çok sayıda çalışma alanları var ve özellikle eğitimi önceleyen bir vakıf. Bitlis'te bir takım çalışmalar var ama Bitlis'in dışında İstanbul, Ankara, İzmir'de ve diğer şehirlerde okuyan binlerce gencimize imkan sağlayan bir vakıf. Yine Bitlis'te de bine yakın öğrenciye yurt anlamında hizmet eden bir vakıf. Bu çalışmaları bu sene biraz daha hızlandırıp genişlettiler. Eğitim dışındaki alanlara da yayıldılar” diye konuştu.

Konuşmaların ardan protokol tarafından kurdele kesilerek 1. Bitlis Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. Daha sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve diğer protokol üyeleri fuarı gezerek, şair ve yazarlarla bir müddet sohbet etti.