1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında sabah saatlerinde Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına Liman Başkanlığı ve Feribot Müdürlüğü çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu. Düzenlenen çelenk sunma programına Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Belediye Başkanı Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Van Gölü Feribot İşletme Müdürü Yılmaz Şimşek, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sabah saatlerindeki törenin ardından Van Gölü üzerinde Türkiye'nin en büyük feribotu olan İdris-i Bitlis'i Feribotu ile tur düzenlendi. Van Gölü'nde düzenlenen feribot turuna Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Van Gölü Feribot İşletme Müdürü Yılmaz Şimşek, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen kutlama programı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan vatandaşlar, Türkiye'nin en büyük feribotuyla Türkiye'nin en büyük gölü üzerinde halay çekerek gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Programda konuşan Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Yılmaz Şimşek ve Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, günün anlam ve önemine vurgu yaptı.