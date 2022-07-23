1. “Van Denizi Yüzme Festivali" 2 bin 500 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen "Van Denizi Yüzme Festivali'nin son gününde profesyonel yüzücüler, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Van Gölü'nün tanıtılması ve turistlerin kente ilgisinin artırılması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen festival, Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 500 rakımlı Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde son buldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Van Gölü Aktivistleri iş birliğiyle Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 500 rakımlı Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Kraterinde yüzme etkinliği yaptı. Etkinliğe katılan yaklaşık 150 yüzücü, hazırlıkların ardından gölü bir uçtan diğer uça kadar yüzdü. Renkli görüntülerin oluştuğu yüzme etkinliğinde vatandaşlar def çalıp şarkılar söyledi.