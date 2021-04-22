15 kişilik minibüsten 68 düzensiz göçmen çıktı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Yolalan beldesinde durdurulan 15 kişilik minibüste 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Van'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine karayolu ile düzensiz göçmen taşınacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçildiği bildirildi. Açıklamada, “Alınan bilgiler doğrultusunda Yolalan beldesi karayolunda bir minibüs kontrol edilmek üzere durdurulmuştur. Durdurulan minibüste yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 68 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan İ.Y. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet suçundan toplam 322 bin 728 Türk Lirası idari para cezası kesilmiştir. Organizatörlük yapan şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Yakalanan 68 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecektir” denildi.