17 ilden 420 kayakçı Bitlis'te yarışıyor

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi açılış programı, 17 ilden 420 sporcunun katılımıyla Bitlis'te başladı.

16-17 Ocak tarihleri arasında Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak Pistinde gerçekleştirilecek programın açılışına Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar, sporcu ve yöneticiler katıldılar. Bitlis'te 2 gün sürecek olan açılış yarışları, saat 10.00'da start aldı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu pistte yarışmacılar kıyasıya yarıştılar.

Açılış programında konuşan TKF Yönetim Kurulu Üyesi Avşar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun da yarışlara yarın katılacağını belirterek, “Federasyonumuzun takviminde yer alan Türkiye Kayaklı Koşu Ligi müsabakalarına 17 ilden 420 sporcu ve 100'ün üzerinde yönetici ve antrenör katıldı. Çok güzel bir organizasyon. Pist çok elverişli. Türkiye'nin değişik illerinden gelen sporcular, burada 2 gün boyunca yarışacaklar. Yarın da madalya töreni düzenleyeceğiz. Burada yarışmalar öncesinde hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yarışmacılarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ise, Türkiye Kayak Federasyonunun böyle bir organizasyonda Bitlis'i tercih ettiği için ilgililere teşekkür ederek, “Bitlis kayak sporu için en elverişli yerlerden biridir. Bitlis'te birçok kayak tesisi var. Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 yılı programında yer alan kayaklı koşu etap yarışması, 16-17 Ocak tarihleri arasında burada yapılacak. Bitlis'teki Elaman Hanı mevkisi bu yarışmalar için son derece uygundur. Bugün burada sporcu, yönetici ve antrenör olmak üzere 700 civarında misafirimizi ağırlıyoruz. Buradaki sporcularımız ve misafirlerimizin başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçları giderilmiştir. Arzumuz odur ki, bu tür yarışmaların artarak Bitlis'imize verilmesidir. Bu konuda çok değerli pistimiz mevcuttur. Bu etabın burada yapılmasına katkı sunan federasyonumuza teşekkür ediyorum. Biz sporun dünyanın olumsuz etkilerinden ve kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu biliyoruz. Buradaki sporcularımızın aklına herhangi olumsuz bir alışkanlık gelmemek üzere kendilerini spora vermişlerdir. Bundan son derece mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza da yarışmalarda başarılar dilerim” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Türkiye'nin değişik illerinden gelen 420 sporcunun katıldığı yarışmalar; büyükler, U20, U18, U16, U14, U13 ve U12 kategorilerinde gerçekleştirildi. Bitlis'te bulunan Eleman Hanı mevkiinde yapılan yarışmaların ilk gününde klasik teknik müsabakaları, ikinci gününde ise serbest teknik müsabakalar gerçekleştirilecek.