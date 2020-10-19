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19 Ekim Muhtarlar Günü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören; Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla yapılan törenin ardından İkikubbe Mahallesi Muhtarı Çetin Aydaner ile Taşharman Köyü Muhtarı Abuzer Demir, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'ı makamında ziyaret etti.


Burada bir süre muhtarlarla sohbet eden Kaymakam Dağ, korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı bir kutlama yapıldığını ifade ederek, tüm muhtarların gününü kutladı. Daha sonra toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından ziyaret sona erdi.


Düzenlenen törene bazı kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

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