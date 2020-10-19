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19 Ekim Muhtarlar Günü

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Bedrettin Uğuş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, muhtarlar adına Kolludere Köyü Muhtarı Cengiz İnan bir konuşma yaptı. Muhtarlık müessesinin en köklü kurumlardan biri olduğunu belirten İnan, muhtarlığın toplumun tarihsel ve geleneksel niteliklerini içeren öz kültüründen doğan bir kurum olduğunu söyledi.


Programdan sonra muhtarlar Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

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