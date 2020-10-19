Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlardan oluşan bir heyeti makamında kabul etti.

Pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımla gerçekleşen ziyarete, Barajyolu Mahallesi Muhtarı Hayrettin Yügünt, Cevizyatağı Köyü Muhtarı Ergin Aka, Özkavak Köyü Muhtarı Tacettin Sulan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kamuran Eralan, Budaklı Köyü Muhtarı Yavuz Azbay, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Saylan katıldı. Muhtarların, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynadığını, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte olduğunu belirten Kaymakam Zeyrek, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesi ile tüm muhtarların muhtarlar gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı görevler dileğinde bulundu.