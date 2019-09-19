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19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahlat Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Ferdi Ayyıldız yaptı.


Tören, Ahlat Askerlik Şube Başkanlığı bahçesinde verilen ikramın ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.


Düzenlenen törene Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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