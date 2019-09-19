Bitlis'in Güroymak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Güroymak Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Daha sonra Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar, törene katılan gazi ve şehit yakınlarıyla makamda bir araya geldi.