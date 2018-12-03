2 bin 500 rakımda kayak sezonu açıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki 2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı'nda kayak sezonu açılırken, kayakçılar ise yaklaşık eksi 10 derecede antrenman yapmaya başladı.

Bitlis merkeze halen kar yağmamasından dolayı adeta kar avına çıkan antrenör ve sporcular, soğuk hava ve yüksek rakıma aldırış etmeden saatlerce antrenman yapıyor. Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreyi bulduğu bölgede antrenman yapan kayakçılar, yarışmalarda Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) 2018 - 2019 yılı faaliyet programında yer alan kayak yarışmalarına hazırlandıklarını söyledi. Bitlis'te kar yağmamasından dolayı adeta kar avına çıktıklarını ifade eden Doymaz, “Soğuk hava sporcularımızı zorluyor. Rakım da çok yüksek. Ancak sporcularımız hiçbir şekilde bunu engel olarak görmüyor” dedi. Nemrut Dağı'nda aradıkları karın bulunduğunu ifade eden Sedat Doymaz, “Burası 2 bin 500 rakımlı ve sise rağmen sporcularımla canla başla çalışıyoruz. 2019 yılında hedefimiz dünya şampiyonasında sporcularımızın yarışmasıdır. 2019 Yıldız Olimpiyatları Festivalinde sporcumuz şu anda aday kadroda. İnşallah o da en iyi şekilde ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Bu soğuk ve sise rağmen baya bir sporcumuz var. Elimizden geldiğince ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah 2019 yılı bizim için hayırlı olacak ve başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.

2 bin 500 rakımlı dağda 40 sporcuyla çalıştıklarını sözlerine ekleyen Doymaz, “Hava baya soğuk. Sürekli sisle mücadele ediyoruz. Ona rağmen sporcularım hiçbir şekilde yılmayıp çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yüksek rakımın bizim için avantajı, karın iyi yağması ve karı tutmasıdır. Ayrıca yarışmaya gittiğimiz yüksek rakımlı yerlerde dereceye girme avantajımız da yüksek oluyor. Mesela Bolu'da rakımın yüksek olmasından dolayı sporcularımız orada daha avantajlı durumda olabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, “Rakımı yüksek olan Nemrut Krater Dağı'nın eteğinde sporcularımız antrenman yapmaktadırlar. Hafta sonu olmasına rağmen gençlerimizi yalnız bırakmamak için yanlarında bulunuyoruz. Sürekli antrenmanlarda çalışmaları kontrol ediyoruz. Merkezde kar yağışının olmaması, yükseklerde olmasından dolayı da antrenmanlara elverişli bir saha oluşturmaya çalıştık” dedi.

10 yıldır kayak yapan Milli Sporcu Ferdi Ertaş ise 5 yıldır milli takımda görev aldığını belirtti. Ertaş, kuzey disiplini yarışlarında Türkiye birinciliğinin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“2 sene önce Yıldız Olimpiyatları Festivaline katıldım. Geçen yıl ise Avrupa'da yarışmalara katıldım. Bu sene Allah nasip ederse Finlandiya'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Şampiyonasına gideceğim. Geçen yıl kar yağmadığı için çok fazla antrenman yapamadık. Dolayısıyla iyi bir derece çıkaramadık. Ama bu sene şanslıyız. Karımız var ve şu an Nemrut'tayız.”