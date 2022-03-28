2 bin 948 rakımlı Nemrut yolunda karla mücadele çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü yolunda yer yer 8 metreyi bulan karda çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

Mart ayında aralıksız olarak yağan ve zaman zaman insan boyunu aşan karda yolları açmaya çalışan operatörler, 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü yolunda karın yanı sıra tipi ve arazi şartlarıyla da mücadele ediyor. Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Nemrut yolunda çalışmalarına devam eden karla mücadele ekipleri, dondurucu soğukla da mücadele ederek ulaşıma bağlı mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Zaman zaman 40 saat yol açma çalışması yaptıklarını belirten Yakup Başar, “Kışın bu yollarda çalışma yapıyoruz. Bazı zamanlarda yaklaşık 19 saat bir yolu açmaya çalışıyoruz. Buralara kadar geldiğimizde çok fazla sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bazen bir bakıyoruz tipi gelip açtığımız yolu kapatıyor. Bizler daha varmak istediğimiz yola varmadan tekrar yollar kapanıyor. Tekrardan şehre inmek için zorluk yaşıyoruz. Şu an bulunduğumuz yerde 6-7 metre kar var. Zaman zaman yaklaşık olarak 40 saat aralıksız olarak operatör değiştirerek çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde 40 saat çalıştığımız bile oldu” şeklinde konuştu.

Tatvan'da Mart ayında 7-8 metre kar kalınlığını hayatında ilk defa gördüğünü belirten Mustafa Aksoy ise “Bir merak üzerine buraya geldik. Daha önce Yakup Bey 24 ve 36 saat aralıksız çalıştığından bahsediyordu. Ortalama 7-8 metre kar yüksekliğinden bahsediliyordu. Biz ilk başlarda abartı diye düşünüyorduk. Israr üzerine bizler de merak edip gelip görmek istedik. Muazzam bir kar kütlesi var. Bizler misafiriz ama burada yaşayan insanların zorluklarını tahmin edebiliyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 8 metre kar kalınlığının olduğunu ve yolu açmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren operatör Mehmet Ali Başar, “Yaklaşık 19-20 saat burada çalışma yaptık. Bir günde hem gece hem de gündüz iki operatör ile vardiyalı çalışma yaptık. Uzun çalışma sonucunda yolu açtık. Yaklaşık 7- 8 metre civarında kar kalınlığı var. Kar eriyeceği zaman tehlike oluşturabilir” ifadelerini kullandı.