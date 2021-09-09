2 bin 950 rakımda aşı çalışması

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadelede fedakârca görev yapan sağlık ekipleri, 2 bin 950 rakımlı Nemrut Dağı'na çıkarak burada çadırlarda kalan göçerlere aşı yaptı.

Bitlis'te de korona virüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da aşı hizmeti sunmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Ekiplerin hummalı çalışmasıyla yüzde 70'e yaklaşan aşı oranının kısa sürede yüzde 75'e çıkarılarak sarı kategoriden mavi kategoriye geçmek hedefleniyor. Ahlat ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Devlet Hastanesi ekipleri ilçe merkezi ve köylerdeki evleri tek tek gezerek aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kırsal alanda aşı çalışmalarını yoğunlaştıran Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli aşı ekibi Batman'dan gelerek 2 bin 950 rakımlı Nemrut Dağı'nda hayvancılık yapan göçerleri ziyaret ettikleri çadırlarında aşı yaptı. Aşı olan göçerler ise şehir merkezine uzak bir yaylada hayvancılık yaptıkları için aşı olamadıklarını belirterek, ayaklarına kadar gelip kendilerini çadırlarında aşı yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Aşı olan göçerlerden Murat Genç, “Biz Batman'dan buraya yaylaya gelmişiz. Göçeriz, hayvancılık yapıyoruz. Yayla yerimiz biraz şehirden uzak olduğu için aşı olmaya gidemiyorduk. Sağ olsunlar sağlık ocağından bizi aşılamaya geldiler. Bizleri ve çocuklarımızı aşıladılar, sağ olsunlar teşekkür ederiz” dedi.

Göçerleri çadırlarında aşılayan Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekibinden Meral Özdemir de, il geneli olarak aşılamada yüzde 70'e yaklaştıklarını belirterek hedeflerinin kısa sürede yüzde 75'i bularak ‘mavi' kategoride yer almak olduğunu söyledi. Özdemir, “Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Devlet Hastanesi personelleri olarak son 10 gündür canla başla köy köy, mahalle mahalle, çadır çadır gezerek aşıları yapmaya devam ediyoruz. Bugün 2 bin 950 metre rakımlı yükseklikteki Nemrut Dağı'nın eteğine Batman'da yaşayıp buraya gelen göçerlerimizin yayladaki çadırlarda aşılarını yapmak için geldik. Son 10 gündür yaptığımız çalışmayla maviye giderek yaklaştık. Personel olarak elimizden geleni yapıyoruz, halkımızı da aşıya davet ediyoruz” diye konuştu.