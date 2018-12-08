2 bin kişinin katılımıyla barış töreni düzenlendi

Bitlis'te bir kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralandığı olay sonrası aralarında husumet oluşan Dağ ve Durmuş aileleri, düzenlenen törenle barıştı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış töreni, 100. Yıl Atatürk Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirildi. Barış törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ile Dağ ve Durmuş aileleri katıldılar. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından barış için devreye giren ve tarafları bir araya getiren Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan bir konuşma yaptı. Tezcan, kendisinin de husumetli ailelerden birine mensup olduğunu, yaşanan olayın barışla sona erdirilmesi için aile büyüklerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti. Tezcan, “Biz akrabalar olarak toplanmamızın nedeni, memlekete huzursuzluk değil, huzuru sağlamaktır. Kendi aramızda devletimizle birlikte memlekette huzursuzluk çıkmasın diye gençlerimize sahip çıkıp, burada bir birimize sözler vermeliyiz” dedi.

Törende, İl Müftüsü M. Faysal Geylani'nin kısa bir konuşma yapmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, göreve yeni gelmesine rağmen bu olayla ilgili bilgisinin olduğunu belirtti. Vali Çağatay, “Malumunuz yaklaşık bir ay önce buraya geldim. İstanbul'dan tayin olduğumu duyanlar beni ziyarete geldiklerinde bu olaydan bana bahsettiler. ‘Her iki ailenin bir araya geleceğini, o güzel günde sizleri de görmek isteriz' dediler. Allah bana bunu nasip etti. Ben memleketin birçok yerinde görev yaptım. Bunu net olarak söyleyebilirim. İnsanın olduğu yerde her şey yaşanır. Yaşanmaması gereken her şey yaşanabiliyor. Gelince emniyet ve jandarma teşkilatımızdan ilin güvenliğine dair not alırken, asayiş noktasında memleketin en güzide ve müstesna yerlerinden birisinin Bitlis olduğunu öğrendim. Ne yazık ki burada acı olaylar yaşanmasına erken mani olunabilirmiş buna. Ama nasip olmamış. Kader böyle tecelli edip böyle gelişmiş. Bu devam etmesi anlamına gelmiyor. Çok şükür arkadaşlarımız araya girmişler. Aileler teveccüh göstermişler ve ne dinimizin ne de devletimizin hoş görmediği gibi işte husumeti devam ettirmemişler. Buna katılmış olmaktan çok mutlu oldum. Devletimiz ve dinimiz bunun devam etmemesini emrediyor. Bir daha bugünleri görmeyeceğiz. Bir sonuç alınmış. İnşallah, bu acılar bir daha yaşanmaz, başka vesilelerle bir araya geliriz. Daha güzel ve hayırlı işleri birlikte yaparız. Her iki aileyi tekrar tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Bu acıların tekrar yaşanmamasını diliyorum”

Konuşmaların ardından taraflar Kur'an-ı Kerim'in altından geçip, öpüşerek barıştılar.

Eylül ayında yaşanan ve Umut Durmuş'un hayatını kaybettiği olayda 9 kişi de yaralanmıştı. Olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişinin halen tutuklu olduğu belirtildi.