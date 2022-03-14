2 metreyi bulan karda 5 saatte hasta kurtarma operasyonu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde fenalaşan 65 yaşındaki kanser hastası, 2 metreyi bulan karda 5 saat süren çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinin Kışıklı köyünde 3 gündür aralıksız yağan kardan dolayı yollar kapandı. Yolların kapanmasından dolayı hastaneye gidemeyen mide kanseri hastası Seyfettin Çokyaman'ın (65) rahatsızlanması üzerine akrabaları ve Aydınlar Belediye Başkanı Arif Tusun devreye girerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Hava şartlarından dolayı helikopterin inemediği kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu 2217 rakımlı bölgeye Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) palet ambulansla 5 saatlik mücadele sonucu ulaştı. Evinden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta, Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uzun uğraşlar sonucunda hastaya ulaştıklarını belirten UMKE Doktoru Özcan Kases, “Uzun uğraşlar sonucu Bitlis Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi olarak hastamıza ulaştık. Hastamız 65 yaşında, mide rahatsızlığı olan bir hastaydı. Güvenli bir şekilde stabilizasyonu sağladık. Hastanın naklini gerçekleştiriyoruz” dedi.