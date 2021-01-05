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2 sığınak içerisinde 3 el bombası ile çok sayıda kaleşnikof fişeği ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçe kırsalında 2 sığınak içerisinde 3 adet el bombası ve çok sayıda kaleşnikof fişeği ele geçirildi.

Bitlis'in Mutki ilçe kırsalında 2 sığınak içerisinde 3 adet el bombası ve çok sayıda kaleşnikof fişeği ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Mutki Küllüce köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Doğan,Doğan 2021-1” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Küllüce köyü kırsalında 2 sığınak içerisinde, 3 adet el bombası, 687 adet 7,62 mm. Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 1 adet sırt çantası, 2 adet 10X15 metre ebadında branda ve bir miktar ilaç ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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