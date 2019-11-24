Bitlis'in Tatvan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Tatvan Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi koordinesinde Tatvan Kültür Merkezinde organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve diğer davetliler tarafından hediyeleri takdim edildi. Hediyelerini takdim ettiği öğrencilere tebriklerini ileten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Kaymakam Özkan, bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenlerinin sonsuz olduğunu belirterek, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum” dedi.

Düzenlenen program; oratoryum, öğretmenlerin yemin töreni, müzik dinletisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı M. Emin Geylani, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.