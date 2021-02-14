25 ilden 320 kayakçı, Türkiye Finalleri için Bitlis'te mücadele etti

Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) faaliyet programında yer alan grup kayaklı koşu yarışları Bitlis'te başladı. 25 şehirden 320 kayakçı, Türkiye Finalleri için Bitlis'te mücadele etti.

Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva mevkiindeki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları'na 25 ilden toplam 320 sporcu katıldı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Bitlisli vatandaşlar, yarışları izlemek için El Aman Kayak Merkezi'ne geldi. Bitlis'teki pistin 2 bin 500 metre uzunluğu ile Türkiye'nin kayaklı koşu anlamında en uzun pistlerinden biri olduğunu kaydeden Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Şampiyonası'nın Bitlis'te yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Doymaz, "Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan grup kayaklı koşu yarışları, 25 ilden 320 sporcunun katılımıyla Bitlis'te start aldı. Yarışlardan bir hafta önce pistimizi hazırladık. İlimize gelen sporcuları en iyi şekilde ağırladık. Buradaki grup şampiyonasından sonra Türkiye Şampiyonası yapılacak. Burada dereceye giren sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. Hem alanımız hem atmosferimiz çok güzel. Elimizden geldikçe en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bitlis olarak benim 30 sporcum da bu yarışlarda yer aldı. İnşallah iyi dereceler elde edeceğiz. Çok başarılı bir hazırlık aşaması geçirdik. Pistimiz 2 bin 500 metre ve Türkiye Şampiyonası'nı da burada yapmaya çalışacağız” dedi.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise 320 sporcu ve teknik ekibe en iyi şekilde ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Elkatmış, 2 bin 500 metre uzunluğundaki piste etap etap farklı kategorilerde yarışlar yapılacak şekilde hazırlandığını belirterek, "2021 yılı Türkiye Kayak Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Türkiye bölge kayaklı koşu finali müsabakaları bugün itibari start aldı. Yaklaşık iki gün sürecek bu yarışmanın sonunda dereceye girecek sporcularımız Türkiye finaline katılacaklar. Toplamda 25 ilden 320 sporcu yarışmalara katıldı. Dün teknik toplantımızı gerçekleştirdikten sonra bugün sabah saatlerinde ise yarışmalara start verdik. Yarın öğlen sıralarında ise yarışmalarımızın finali gerçekleşecek. TKF ile yaptığımız bu yarışmanın sonunda dereceye girenler Türkiye Finali'ne katılacaklar. Hazırladığımız pist toplamda 2 bin 500 metre uzunluğundadır. Bu pistler etap etap yaş grubuna göre farklı kategoride yarışmalar yapılacak şekilde planlanmıştır. Pistimizin bulunduğu alanda kar oldukça iyi durumdadır. Mevcut kar ezme araçlarımızla sabah itibari ile karı ezmeye başladık. Yarışlara hazır hale getirdik. Toplamda 320 sporcumuz ve beraberindeki teknik ekibe ev sahipliği yaptık. Bunları mevcut yurtlarımızda ve konaklama tesislerimizde misafir ettik. Yarın itibari ile de kazasız belasız kendi memleketlerine uğurlayacağız" diye konuştu.