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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde Cumhuriyetin 97.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde Cumhuriyetin 97. yıldönümü münasebeti çelenk sunma töreni düzenlendi.


Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma törenine Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

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