Bitlis'in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek'in katılımıyla Güroymak Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.