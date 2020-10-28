İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.


İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek'in katılımıyla Güroymak Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.