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3 Aralık Dünya Engeliler Günü

Bitlis’in Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından “3 Aralık Dünya Engeliler Günü” dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından “3 Aralık Dünya Engeliler Günü” dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.


“Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” sloganıyla Özel Eğitim Uygulama Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen kutlama programı kapsamında sahne alan okulun engelli öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği program renkli görüntülere sahne olurken, davetliler tarafından da büyük beğeni topladı.


Programda bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Dünya Engeliler Günü'nü kutlayarak, programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.


Düzenlenen program, günün anısına açılan resim sergisinin gezilmesiyle sona ererken, Kaymakam Mehmet Ali Özkan, engelli öğrencilerle yakından ilgilenip onlarla hatıra fotoğrafı çekti.

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