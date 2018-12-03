Engellilerin, hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında grup üyeleri; bazı vatandaşları tekerlekli sandalyelerle dolaştırırken bazı vatandaşların da gözünü bağlayarak yürüttü. Tekerlekli sandalyeye oturan ve gözü bağlı olarak dolaştırılan vatandaşların o an hissettikleri duygular ise etkinlik sonunda not edildi.

İyilik Ağacı adında kurmuş oldukları grubun çalışmaları hakkında bilgi veren Grup Koordinatörü Cemre Oğuz, “Yaşlılar, çocuklar, hastalar ve engelliler için çeşitli sosyal etkinlikler yapıyoruz. Engelli çocuklarımızı ziyaret etmek amacıyla köylere gidiyoruz. Köy okullarını ziyaret ederek ihtiyaçlar konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın bağışlarıyla kermes düzenliyoruz ve oradan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyoruz. Hastaları ve engelli çocukları ziyaret ediyoruz. Lösemili çocukları sevindirebilmek için palyaço ve benzeri etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Engelliler Günü dolayısıyla buradayız” dedi.

Bitlis il merkezindeki Dideban Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olan ve aynı zamanda İyilik Ağacı grubunun koordinatörü olan Cemre Oğuz, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte burada bir etkinlik yapma kararı aldık. İnsanlara, engellilerin kendilerini nasıl hissettiklerini gösterebilmek ve empati kurmalarını sağlayabilmek amacındayız. Tekerlekli sandalyede gezdirdiğimiz ve gözlerini bağlayarak yürüttüğümüz vatandaşların, kendilerini o an nasıl hissettiklerini bize yazmalarını istedik. Onlar da engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları yazdılar. Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapalım. Onlara dışlayıcı bakışlar sergilemeyelim. Hayatlarına alışmalarına rağmen bu tür bakışlardan çok rahatsız olduklarını söylüyorlar. Lütfen onlara karşı bakışlarımıza, sözlerimize ve davranışlarımıza çok dikkat edelim. Biraz daha duyarlı olalım. Hepimiz bir engelli adayıyız” diye konuştu.

İyilik Ağacı grubundaki Sosyolog Canan Yıldız ise, Bitlis Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi olarak etkinliğe destek ve katılım sağladıklarını ifade etti.