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3 kişiyi vuran düğün magandası yakalandı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir düğünde 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir düğünde 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis ve Ahlat Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, geçtiğimiz gün Ahlat ilçesinde bir düğünde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, taksirle yaralama, 6136 SKM olayında havaya ateş etmek isterken 3 kişiyi çeşitli yerlerinden tabanca ile yaralayan C.G. isimli şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabancası ile birlikte yakalandığı belirtildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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