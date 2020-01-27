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4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişilik aile, belediye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişilik aile, belediye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.


Etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Benekli köyü yolu kapandı. Hastane dönüşü yolda mahsur kalan biri çocuk 4 kişilik aile, durumu Tatvan Belediyesi 153 ihbar hattına bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan Tatvan Belediyesine bağlı ekipler, 2 saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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