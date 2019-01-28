4 ülkenin sporcuları Tatvan'da kamp yapıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Kick Boks ve Muay Thai kampına İran, Azerbeycan, Gürcistan ile Türkiye'den 65 sporcu katıldı.

Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı tarafından, Van Gölü Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen kamp, yerli ve yabancı sporların katılımıyla 5 gün boyunca devam edecek. Kamp hakkında bilgi veren Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, kampa İran, Azerbeycan, Gürcistan ve Türkiye'nin farklı illerinden toplam 65 sporcunun katılım gösterdiğini söyledi.

Kamp sonrası, sporcular arasında maçlar düzenleyeceklerini belirten Ömer Uğur, "Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı olarak her yıl düzenlediğimiz Tatvan Kick Boks ve Muay Thai maçlarımız ile kamp programımız şuan Tatvan'da yeni yapmış olduğumuz spor salonumuzda devam etmektedir. 5 günlük kamp planladık ve bu kampımıza İran, Azerbeycan, Gürcistan ile Türkiye'den toplam 65 sporcu katıldı. Sporcularımız gerçekten çok kaliteli ülkelerinde başarılı olan sporculardır. Aynı zamanda uluslararası arenada başarılı olmuş 23 tane sporcumuz da şuan burada. Amacımız bölge sporcularının Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda daha kaliteli hale gelmesidir. İnşallah amacımıza ulaşırız. Geçen sene yaptığımız kampa ülkemizden katılan bütün sporcularımız başarı elde ederek Türkiye şampiyonu oldular ve uluslararası arenada da çok büyük başarılar yakaladılar. Ayrıca, bu kamplarda 4 - 5 yıldır yetişen sporcularımızın hepsi milli takıma yerleşmiş durumda" diye konuştu.

Ali Haghnazevri: "İran'dan geçen sene 35 sporcu getirmiştik"

İran'dan 25 sporcu ile birlikte gelerek kampa katıldıklarını ifade eden İran ARM İnternational Pight Clup antrenörü Ali Haghnazevri ise, "İki senedir bu kampa katılıyoruz. Çok faydalı bir kamp oluyor. Bizim sporcularımız burada Azerbeycanlı, Gürcistanlı, Türkiyeli sporculardan teknik alıyor ve onlara teknik veriyor. Bazen bizim bildiklerimizin onlara katkısı olur, bazen de onların bildiklerinin bize katkısı oluyor. Ayrıca, kamp sonrası güzel bir maç yapıyoruz. İran'dan geçen sene 35 sporcu getirmiştik ve bu yıl da 25 sporcu ile birlikte kampa katıldık" dedi.

Arezu Maghduri: "Biz Türkiye ile eskiden beri, kardeş ülkeyiz"

Kampa katılan İran'ın ilk bayan Muay Thai hakemi Arezu Maghduri de, 2017 yılında Dünya Muay Thai Federasyonu tarafından bayan hakemlerde dünya birincisi seçildiğini anımsatarak, "Burada olmaktan şeref duyuyorum. Biz Türkiye ile eskiden beri, eski senelerden beri, kardeş ülkeyiz. Bize çok nazik ve kibar davranıyorlar. Bu durum bizi buralara gelmek için teşvik ediyor” diye konuştu.

Azerbeycan milli takım sporcusu ve antrenör Xeyyum Hesenov ise, kampa Azerbeycan'dan 5 sporcu ile katıldıklarını belirterek, ilgiden dolayı Ömer Uğur teşekkür etmek istediklerini söyledi.

Yagup İbrahimov: "Bu kamp bize çok güzel geldi"

Gürcistan Takım Sorumlusu Yagup İbrahimov da, "Ömer hoca başta olmak üzere, Muay Thai Federasyonu'na teşekkürlerimizi bildiriyoruz, böyle güzel bir plan düzenledikleri için. Şimdi burada 4 ülkenin sporcuları var ve biz Gürcistan takımı olarak biraz az kişiyle katıldık ama İnşallah kamptan çok iyi faydalar elde edeceğiz. Bu kamp bize çok güzel geldi ve bundan sonraki kamplarda büyük takımlarla katılmayı düşünüyoruz" dedi.

İranlı sporculardan Zahra Muhammedniya ile Murteza Karbasi ise, kampta hem bayanlarla, hem erkeklerle spor yaptıklarını ve böylelikle kendilerini daha iyi geliştirdiklerini belirtti.

Türkiye milli takım sporcusu Mehmet Yalçın da, 2 ay önce yapılan Kick Boks maçında dünya 2'ncisi olduğunu, öncesinden de Kick Boks Türkiye 1'inciliği derecesi elde ettiğini hatırlatarak, yerli ve yabancı sporcularla birlikte gelişim kampına katıldıklarını ifade etti.