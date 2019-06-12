Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘Çevre Günü' dolayısıyla düzenlenen şenlikte, 400 çocuk bir arada uçurtma uçurdu.

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan El Aman Hanı arkasında düzenlenen etkinliğe yaklaşık 400 öğrenci, öğretmen ve veli katıldı. Saat 11.00'da başlayan etkinlikte öğrencilere uçurtma, t-shirt ve şapka dağıtıldı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede öğrenciler yaptıkları uçurtmaları uçurtmaya çalıştı. Yaklaşık iki saat süren etkinlikte öğrencilere yemek ve içecek de ikram edildi.

Etkinlikle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras, her yıl 5 Haziran'da kutlanan Çevre Günü'nün Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bugün düzenledikleri Uçurtma Şenliği ile kutladıklarını söyledi. Aras, “Okullarımızda ikinci dönemin başından bu yana çevre bilincinin oluşturulması ve aktifleştirilmesi için etkinliklerimizi sürdürdük. Bugün de etkinliklerin bir devamı olarak 4 farklı okulumuzdan öğrencilerimizi alarak Tarihi El Aman Hanı'nın olduğu alana getirdi. Şimdi de uçurtma şenliği düzenlemekteyiz. Buradaki amacımız, çocuklarımıza henüz küçük yaşlarda çevre bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması ve aileden başlayarak, okul-aile ve veli üçgeninde çevreye duyarlı, çevreyi bir emanet olarak bilen, çevreyle bütünleşen bireylerin yetişmesini temin etmektir. Öğrencilerimizi araçlarla buraya getirdik. Uçurtmalarını ve yiyeceklerini temin ettik. Onları tekrardan okullarına bırakacağız. İyi bir katılım oldu. Güzel bir ilgi var. Allah'ın bize emanet ettiği çevrenin muhafazası noktasında çocuklarımız üzerilerine düşeni yapacaklardır inşallah” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise bu tür etkinliklerin yıl içerisinde birçok kez yapılmasını istedi. Çok eğlendiklerini dile getiren çocuklar, emeği geçenlere de teşekkür etti.