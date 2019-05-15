Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Korkmaz, Samsun'da yapılan Okul Sporları Muaythai Gençler A-B (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon oldu.

Muaythai Federasyonunu tarafından 1-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun'un İlkadım ilçesindeki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda yapılan Okul Sporları Muaythai Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakalarına 50 ilden 600 sporcu katıldı. Müsabakalara Bitlis'ten katılan 6 sporcudan biri olan Tatvan Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Korkmaz, 600 sporcu arasından Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonadan başarıyla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kick Boks ve Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, "Korkmaz kız kardeşlerin üçü geçen yıl Türkiye şampiyonu olmuştu. Bu yıl ise bu üç kız kardeşlerden Gamze Korkmaz şampiyonaya katıldı ve birinci oldu" dedi.

Şampiyonaya 6 sporcu ile katıldıklarını ve bir şampiyonlukla döndüklerini kaydeden Ömer Uğur, 18 yıldır Tatvan'da kick boks ve muaythai sporu ile uğraştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 3 bin 200 resmi lisanslı sporcumuz oldu. Aktif olarak devam eden 400 sporcumuz bulunmaktadır. Bu yıl hem kick boksta hem de muaythaide yine sporcu verdik. Son başarımız ise muaythai okul sporlarında Gamze Korkmaz adlı sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. Bu şampiyonaya 50 ilden 600 sporcu katılmıştı ve toplamda 560 maç yapıldı. Gamze kızımız geçen yıl da Türkiye şampiyonu olmuştu hem de iki kız kardeşi ile birlikte. Bu sene maddi imkansızlıklardan dolayı sporcu sayısını azalttık. Kızlardan sadece Gamze'yi götürebildik. Gamze de yine şampiyon oldu."

Şampiyon Gamze Korkmaz: "Hedefim Dünya şampiyonluğu"

Türkiye şampiyonu Gamze Korkmaz ise, geçen yıl kız kardeşleri Tuğçe ve Özlem ile birlikte Türkiye şampiyonu olduklarını hatırlatarak, "Bu yıl şampiyonaya kız kardeşlerim katılmadı ve 5 sporcu arkadaşımla birlikte katıldım. Altın madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefim daha büyük şampiyonluklar ve dünya şampiyonluğu. Emek ve desteklerinden dolayı Ömer hocamıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Korkmaz, 600 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 maç yaparak şampiyon olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geçen yıl ablam ve küçük kız kardeşimle birlikte farklı kilolarda şampiyon olmuştuk. Bu sefer sadece ben gittim ve altın madalyayla döndüm, çok mutluyum."

"Aileler, kızlarının bu spora yönelmesine izin vermeliler"

Sporun sadece vücutla alakalı olmadığını kaydeden Gamze Korkmaz, "Spor beynimizi de çalıştırmaya yarıyor. Aileler kızların gelmesine izin vermiyor. Bence kesinlikle izin vermeliler. Bizim başarılı olmamızın en büyük nedeni, ailemizin yanımızda olmalarıdır. Burada kızlara nazaran daha çok erkekler çalışıyor. Bizlerde erkeklerle antrenman yapmak zorunda kalıyoruz. Aslında bu daha iyi oluyor. Turnuvalarda kızlar bize daha kolay geliyor. Burada kız sporcuları da görmek isteriz" diye konuştu.