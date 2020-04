96 bin TL'ye mal olan atölyede günde 6 ton dezenfektan üretilecek

Bitlis'te Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesinin bahçesinde inşa edilen ve günde 6 ton dezenfektan üretilecek atölye hizmete açıldı.

Okulun kimya bölümü öğretmenleri tarafından dezenfektan ve temizlik malzemesi üretilecek atölye, 96 bin TL'ye mal edilerek 26 günde kuruldu. Gazetecilerle birlikte tesisi gezen İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, pandemi döneminde kurumların dezenfektan ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, pandemi sonrası da Bitlis merkez ve ilçelerindeki 60 yatılı okulun temizlik malzemesi ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, “İçinde bulunduğumuz bu atmosferin bir an önce bitmesini, başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki bu salgının bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Atölyemizin inşaatına 17 Mart 2020 tarihinde başladık. Bugün hem inşaat hem de donanım işini tamamladık. Bu atölyemizde her gün 6 ton her türlü dezenfektan malzemesi üretecek kapasitemiz var. Bölgede ve Türkiye'de okullarımız arasında kurulan en modern atölyedir. Burada her türlü temizlik malzemesini üretebiliyoruz. Ancak malumunuz bu dönemde acil olarak istenen yüzey ve el dezenfektanları üretiyoruz. Günlük 6 tona kadar bir kapasitemiz var. Gündemimiz pandemi olduğu için kurum ve kuruluşlara valilik nezdinde yazı yazarak ihtiyaçlarının belirlenmesi için bildirimde bulunmalarını istedik. Bugün itibari ile Tatvan Belediyesinin bize gelen bir ihtiyacı var. Kurumların dışında bizim zaten 60 tane yatılı okulumuz var. Biz sadece okullarımızın temizlik malzemesi ihtiyacını buradan karşılasak bile kardayız. Zamanın ruhuna uygun olarak tüm kurum ve kuruluşların her türlü dezenfektan ihtiyacı için bu atölyemiz çalışacak. Burada 3 kimya öğretmenimiz, bir de kimya mühendisimiz ve okul müdürümüz olmak üzere 5 kişi ve okullar açıldığında öğrencilerle birlikte çalışacağız” dedi.

“Öğretmenlerimiz çalışıyor”

Korkmaz, Türkiye'deki meslek liselerinin zamanın ruhuna uygun üretim yapmaya başladığını belirterek, “Tesisimiz yaklaşık 96 bin TL'ye mal oldu. 26 günde inşaatı ile birlikte tamamladık. Bakanlığımızın değişimi ile birlikte meslek liselerimiz farklı bir vizyon kazandırıldı. Meslek liselerimizde mobilya ve motor bölümleri sürüyor. Zamanın ruhuna uygun tekstil ve kimya bölümleri hız kazandı. Türkiye'de meslek liseleri kimya alanında dezenfektan alanlarında cerrahi maske, yüz koruma maskeleri olsun, tulum olsun, en sonunda solunum cihazı olsun üretiliyor. Buradaki öğrencilerimiz 18 yaşın altında. Bunların bazıları için özel izinler alıyoruz. Bu şekilde üretim yapıyoruz. Öğretmenlerimiz çalışıyor. Üretimsiz bir ülkenin ekonomisinin sağlıklı bir şekilde gideceğini kimse sanmıyor. Hızlı bir şekilde üreteceğiz. Bu sıkıntılar geçtiğinde bu atölyeleri farklı olarak kullanacağız” dile konuştu.