İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine kadar indi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kış şartlarında doğada yiyecek bulamayan yaban domuzu, yerleşim alanının yakınına kadar indi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kış şartlarında doğada yiyecek bulamayan yaban domuzu, yerleşim alanının yakınına kadar indi.


Ahlat-Malazgirt karayolunda gece saatlerinde seyir eden Erbabi Bildirici isimli sürücü, Çukurtarla köyü yakınındaki karayolunda yaban domuzu ile karşılaştı. Yaban domuzunu ilk başta fark edemediğini belirten Bildirici, “İlk başta gördüğüm yaban domuzunun köpek veya kurt olduğunu zannettim. Sonra yaklaştıkça yaban domuzu olduğunu fark ettim. Ben araçla o da koşarak belli bir süre beraber yolculuk ettik ve o anları cep telefonumla görüntüledim” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.